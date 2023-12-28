Татарское нашествие в топ КХЛ: как четыре татарина вошли в рейтинг лучших хоккеистов лиги

Татары захватили рейтинг лучших игроков КХЛ

КХЛ представила обновленный рейтинг лучших игроков. В топ-10 попали сразу четыре хоккеиста татарской национальности. Так, в список вошли защитники Альберт Яруллин («Трактор») и Дамир Шарипзянов («Авангард»), а также форвард Марат Хайруллин (СКА) и вратарь Тимур Билялов («Ак Барс»). Рейтинг лучших игроков КХЛ рассчитывается на основе множества статистических показателей, таких как очки, «плюс/минус», силовые приемы, отраженные броски и так далее за прошедшие три игровые недели.

Список лучших с 13-й по 15-ю недели в лиге возглавляют два защитника-татарина. На первом месте с огромным отрывом от второй строчки оказался Альберт Яруллин из «Трактора». Защитник оформил второй дубль за последние восемь матчей, а его команда набирала очки в шести из восьми игр. В целом челябинский коллектив провел ударный отрезок в чемпионате, где одним из лидеров был как раз Яруллин.

На второй строчке рейтинга игроков КХЛ расположился Дамир Шарипзянов. Уроженец Нижнекамска проводит свой лучший сезон в карьере. В прошедшие семь дней защитник в трех матчах отдал шесть ассистов, четыре из которых пришлись на игру с «Сочи» (8:3).

В топ-10 влетел также нападающий СКА Марат Хайруллин, занимающий седьмое место. Он единственный из представленной четверки татар родился за пределами Татарстана – в Марий Эл. Весной 2022-го он перешел в питерский клуб из «Нефтехимика», где своей игрой заслужил повышение. В последних шести матчах за СКА в чемпионате Хайруллин забил 3 гола и отдал 7 ассистов, хотя по сезону у него всего 9+11 в 31 игре.

Заметно прибавил и вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов. Голкипер оказался на десятой строчке рейтинга лучших игроков КХЛ. За прошедший месяц у него три «сухих» матча, при том что у «барсов» в целом был не самый хороший отрезок в чемпионате. Вместе с ним казанцы проиграли четыре из пяти последних игр в «регулярке», но претензий к Билялову в этих поражениях – минимум.

Декабрь для этой четверки татар стал по-настоящему «огненным». Есть большая вероятность, что в итоге кто-нибудь из них войдет в число лучших игроков месяца в лиге.

Текущий сезон является для Альберта Яруллина наилучшим за все три года в «Тракторе» Фото: © hctraktor.org

Все четверо заслужили попадание в топ-10

Между тем нет никакой особой сенсации в том, что татары-хоккеисты оказались на верхних строчках рейтинга КХЛ. Все четверо давно занимают заметное место в российском хоккее. Просто так совпало, что у всех четверых одновременно бум активности случился именно сейчас.

Текущий сезон является для Яруллина наилучшим за все три года в «Тракторе». Особых претензий к нему никогда не было, но болельщики ожидали от защитника явно большего. При Анваре Гатиятулине защитник больше считался «домоседом», который крайне редко подключался к атакам. Резкий скачок в результативности Альберта начался с отставки тренера. После назначения Алексея Заварухина игроку добавили атакующей роли. Сейчас у Яруллина 5+10 по системе «гол + пас» в 42 матчах, из которых 4+6 в последних 8 играх чемпионата. Защитник оформил уже второй дубль в декабре, перекрыв свой прошлогодний результат по голам за «Трактор» (4 гола за сезон).

Дамир Шарипзянов справился с давлением прессы и выдает свой лучший сезон в карьере Фото: © hawk.ru

У Шарипзянова сезон начинался с очень неприятной истории. В одном из летних интервью капитан «Авангарда» выступил в поддержку боссов клуба, одновременно «проехавшись» по хоккеистам, покинувших команду в межсезонье. Агенты этих игроков подняли в СМИ большой шум, пытаясь превратить Дамира в некоего изгоя. Но Шарипзянов справился с давлением прессы и выдает свой лучший сезон в карьере. Недавно он установил личный бомбардирский рекорд.

Сейчас в его активе 31 (7+24) результативный балл, что на 5 очков больше, чем у него было в чемпионате 2019/20 (тогда в «Нефтехимике» защитник набрал 26 (5+21) очков в 60 играх). В ноябре Шарипзянова две недели подряд признавали лучшим защитником КХЛ, а затем и всего месяца. В декабре у него 1+8 в 7 матчах и второе место в общем зачете бомбардиров среди игроков обороны.

Марат Хайруллин в декабре окончательно утвердился в качестве основной голевой единицы СКА Фото: © ska.ru

Для Хайруллина начало сезона также выдалось сложным. В межсезонье Марату вручили капитанскую нашивку в СКА, но из-за провала на старте чемпионата его разжаловали из капитанов. Затем нападающий еще и выбыл с травмой, пропустив несколько важных матчей команды.

После возвращения на лед Хайруллина было уже не узнать. Он вернулся на привычный график набора очков и в декабре окончательно утвердился в качестве основной голевой единицы СКА. Всего у форварда 9+11 в 31 матче в сезоне, 10 (3+7) очков из которых он набрал в последних 6 матчах.

После восстановления от травмы Тимур Билялов быстро вернул себе статус «первого номера» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Билялов также был травмирован значительную часть чемпионата. Без него «Ак Барс» столкнулся с серьезной вратарской проблемой. К тому же травмировался и второй голкипер команды Амир Мифтахов. В их отсутствие «барсам» даже пришлось выпускать третьего вратаря Артура Ахтямова. После восстановления от травмы Билялов быстро вернул себе статус «первого номера». Во многом именно благодаря уверенной игре вратаря «Ак Барс» сумел избежать еще большего падения в турнирной таблице Востока.

Достойные упоминания татар в КХЛ

Примечательно, что с плохой стороны в декабре ярче всех в КХЛ отметились тоже татары. История вокруг обмена нападающего Дамира Жафярова из «Ак Барса» получилась не слишком приятной. Тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов не видел игрока в составе команды, оставляя его вне заявки на матчи. Сторона хоккеиста была недовольна этим обстоятельством. Не выдержав такого отношения, представители Жафярова даже подали иск против «Ак Барса» в КХЛ из-за дискриминации от Билялетдинова. В итоге все остались при своем: игрок уехал в «Авангард», а тренер избавился от ненужного актива.

В составе сочинцев выступают сразу пятеро представителей татар Фото: © hcsochi.ru

А вообще практически в каждом клубе КХЛ можно найти хоккеиста с татарскими корнями. Прежде всего выделяются «Сочи» и «Нефтехимик». Пожалуй, это самые «татарские команды» в лиге. В составе сочинцев выступают сразу пятеро таковых: Тимур Хуснутдинов, Амир Гараев, Тимур Хафизов, Артур Тянулин и Ильдар Шиксатдаров. В «Нефтехимике» после вчерашнего перехода вратаря Артема Загидулина стало семь татарских игроков – братья Якуповы (Наиль и Рауль), вратарь Эмиль Гарипов, защитник Ислам Гайнуллин и форварды Булат Шафигуллин, Рафаэль Бикмуллин.

Из наиболее ярких хоккеистов можно выделить нападающего «Лады» Остапа Сафина. В нынешнем сезоне он переехал из Чехии и стал одним из ведущих игроков тольяттинской команды. Также приковывают к себе внимание парочка татар из «Локомотива». Артур Каюмов и Рушан Рафиков считаются основными в ярославском составе. Определенный статус в своих командах имеют братья Галимовы (Ансель – в «Спартаке», Эмиль – в СКА), Артем Минулин («Металлург»), Артур Гиздатуллин («Амур»). В «Сибири» теперь играет Зият Пайгин, который составляет компанию Дамиру Хамидуллину.

Защитник Динар Хафизуллин весной покинул «Ак Барс» и ярко заиграл в Уфе Фото: © ak-bars.ru

А вот в «Ак Барсе», кроме вратарской тройки Билялов – Мифтахов – Ахтямов, татарских игроков выделить практически невозможно. Разве что совсем юных Карима Вазиева и Раяна Хузиханова, но они все же пока далеки от основы казанцев. Зато есть татарин из числа игровиков в «Салавате Юлаеве». Защитник Динар Хафизуллин весной покинул «Ак Барс» и ярко заиграл в Уфе. Теперь он проводит по 20 минут в первых двух парах обороны и даже попал в топ лучших игроков недели в КХЛ.