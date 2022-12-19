Беременных нижнекамок с ОРВИ и гриппом направляют в инфекционку Челнов

В Нижнекамском районе из 1,4 тыс. беременных, находящихся на учете, 12 болеют гриппом и ОРВИ. Ведется ежедневный мониторинг их состояния, сообщил на деловом понедельнике руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев.

«Если среднее или среднетяжелое течение, то мы проводим диагностику по гриппу и ковиду. Если результат положительный, то отправляем в инфекционную больницу Набережных Челнов. При отягощенном анамнезе и проблемах с сохранением беременности отправляем на третий уровень. За прошлую неделю, слава богу, никого не отправляли, все лечатся здесь», — рассказал докладчик.

Врач посоветовал вызывать врача при повышении температуры от 38,5 градуса.

«Основной акцент на том, если болеешь, сиди дома, вызывай участкового терапевта. Врача советуем вызывать при гипертермии. Врачи или фельдшера будут принимать и обслуживать вызова на дому. В поликлиниках, если более менее двигаемся и гипертермия не препятствует перемещению, также в красных зонах поликлиник проводится тестирование. Детскую лабораторию будем выводить на семидневный режим работы. Возвращаемся к тому, что было в прошлом году», — отметил Мерясев.

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