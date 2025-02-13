«Берем себе в практику»: мэра Лисичанска вдохновил опыт Татарстана в благоустройстве

Эдуард Сахненко

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

При проектировании и восстановлении городской среды Лисичанска следует учитывать опыт Татарстана, считает мэр подшефного республике города Эдуард Сахненко.

Ранее глава Лисичанска принял участие в региональном этапе II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который прошел в столице Татарстана. Вместе с другими участниками Сахненко ознакомился с объектами Казани, благоустроенными в рамках улучшения городской среды, в том числе парками, набережными, дворами.

Мэр Лисичанска отметил, что главный принцип благоустройства в Татарстане – полный контакт с населением.

«Есть к чему стремиться! Основной момент, который мы берем себе в практику и будем стараться выполнять в таком же объеме, – это взаимодействие с жителями», ­– поделился Сахненко впечатлениями с «Татар-информом».

По его словам, он для себя почерпнул, что «этот способ благоустройства территории самый приемлемый: полный контакт с людьми, полное выполнение их желаний».

«При подготовке проектных решений все желания людей были учтены в полном объеме. У муниципалитетов, городских служб существует постоянное общение, непрерывный контакт, обратная связь с жителями. Мы видели реакцию людей на то, что сделано, они очень довольны», – рассказал мэр Лисичанска об увиденном в Татарстане.

При проектировании городской среды Лисичанска необходимо использовать опыт региона-шефа, подчеркнул он.

«Чтобы у нас появились такие же красивые общественные места, зоны отдыха, набережные – тем более, что река у нас есть», – сказал Эдуард Сахненко.