Береговая охрана США: Воздуха на пропавшем батискафе осталось менее чем на двое суток

У экипажа батискафа «Титан» американской компании OceanGate Expeditions, пропавшего при погружении к затонувшему «Титанику», осталось воздуха менее чем на двое суток. Об этом заявил на брифинге представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик, передает ТАСС.

«В настоящее время у нас осталось от 40 до 41 часа», — пояснил Фредерик в ответ на соответствующий вопрос. С тех пор прошло еще около двух часов.

Береговая охрана Соединенных Штатов возглавляет поисковую операцию, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции США. В поисках пропавшей мини-субмарины участвует и Канада, которая отправила в район операции военный самолет. К месту поисков также направляется французское океанографическое судно «Аталант» с глубоководным автономным аппаратом.

Связь с «Титаном» пропала через один час и 45 минут после его погружения в воскресенье. Батискаф может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. Ранее прозвучало предположение, что он застрял в обломках «Титаника».

По информации телеканала Sky News, на борту мини-субмарины находятся руководитель и основатель самой OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и управляющий батискафом французский акванавт Поль-Анри Нарголе, а также проживающие в Великобритании пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.