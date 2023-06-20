Der Spiegel: Пропавший батискаф мог застрять в обломках «Титаника»

Подводный аппарат американской компании OceanGate Expeditions, спускавшийся к затонувшему «Титанику» с туристами на борту, мог застрять в обломках корабля, лежащих на дне Атлантического океана на глубине около 3800 метров. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

При этом издание отмечает, что к моменту публикации материала у экипажа и пассажиров глубоководной мини-субмарины оставалось воздуха на 64 часа из 96. Теперь этот временной промежуток уже уменьшился до 55 часов.

Сходное предположение относительно причин пропажи подлодки высказал и британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. «Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он (батискаф — прим. Т-и) мог застрять в обломках „Титаника“. Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — констатировал он в беседе с газетой Mirror.

Береговая охрана США рассказала The Guardian, что на борту мини-субмарины находятся пять человек. По данным телеканала Sky News, среди них — британский миллиардер Хамиш Хардинг, ранее побывавший в космосе в качестве туриста, и управляющий батискафом Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель самой OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

К поискам пропавшего батискафа привлечены два самолета и еще одна подводная лодка.