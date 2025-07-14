«Береги себя»: в Заинске наградили родителей бойца СВО, продолжившего дело отца

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В селе Урсаево Заинского района прошла церемония: глава района Разиф Каримов вручил Благодарственное письмо от командира части родителям участника специальной военной операции – Маргарите Николаевне и Александру Васильевичу Егоровым. Их сын Сергей Александрович по контракту служит в зоне СВО с декабря 2024 года.

«Он сам принял решение. Заключил контракт в Удмуртии, где жил, – рассказывает Маргарита Николаевна. – Сейчас Сергею 33 года. Пошел вслед за товарищами, которые уже там были. Когда может – выходит на связь. Мы списываемся».

Для этой семьи служба Родине не просто слова. Глава семьи, Александр Егоров, имеет свой боевой путь: в 2017 году, не имея военного опыта, он добровольцем отправился в Донбасс.

«Я родился в СССР, – говорит Александр Васильевич. – Насмотрелся, как дети и бабушки сидят по подвалам, и понял: не могу быть в стороне. Уехал. Служил в Дебальцево, на водоканале. Командир дал мне позывной Якут – пошутил, мол, кировский мариец из Удмуртии, а зовут как северянина».

Александр отправлялся в зону боевых действий трижды. В 2022 году заключил контракт через ЧВК «Волки», позже пытался вновь попасть на фронт – сначала через военкомат в Ижевске, потом в Кировской области, но из-за возраста получил отказ. Однако останавливаться не собирается.

«Мне 58, но точку не ставлю. Сейчас прохожу медкомиссию. Поеду, вот увидите!» – говорит он уверенно.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сергей, по словам родителей, продолжает дело отца. Служит с честью и достоинством, за что и получил высокую оценку командования. Благодарность за воспитание сына для семьи Егоровых – важная и личная награда.

«У нас сильный дух, – говорит отец. – Его дедушка – ветеран, племянник на фронте дважды ранен, но продолжает службу. Мы из тех, кто привык не отступать».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.