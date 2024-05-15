Бердымухамедов в Казани пригласил Гергиева на гастроли в Туркменистан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Казанскому Кремлю встретили художественного руководителя и директора Мариинского театра, а также генерального директора Большого театра Валерия Гергиева. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Знаменитый дирижер в эти дни выступает в Казани в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля.

Рустам Минниханов поблагодарил Валерия Гергиева за внимание к республике и предоставленную татарстанской публике возможность насладиться выдающимися солистами и музыкальными коллективами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов пригласил маэстро с гастролями в Туркменистан.

Валерий Гергиев выразил благодарность за внимание и заметил, что всегда с удовольствием приезжает в Татарстан. Он также подчеркнул, что Пасхальный фестиваль с каждым годом вызывает всё больший интерес у публики.

Экс-президент Туркменистана и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан для участия в KazanForum-2024, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.