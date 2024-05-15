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Бердымухамедов в Казани пригласил Гергиева на гастроли в Туркменистан
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Казанскому Кремлю встретили художественного руководителя и директора Мариинского театра, а также генерального директора Большого театра Валерия Гергиева. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Знаменитый дирижер в эти дни выступает в Казани в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля.
Рустам Минниханов поблагодарил Валерия Гергиева за внимание к республике и предоставленную татарстанской публике возможность насладиться выдающимися солистами и музыкальными коллективами.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов пригласил маэстро с гастролями в Туркменистан.
Валерий Гергиев выразил благодарность за внимание и заметил, что всегда с удовольствием приезжает в Татарстан. Он также подчеркнул, что Пасхальный фестиваль с каждым годом вызывает всё больший интерес у публики.
Экс-президент Туркменистана и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан для участия в KazanForum-2024, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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