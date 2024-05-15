Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Гурбангулы Бердымухамедовым
В Казанском Кремле состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Председателем Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Раис РТ, открывая встречу, поблагодарил национального лидера туркменского народа за то, что он принял приглашение и прибыл в Татарстан во главе представительной делегации.
«Расширение взаимодействия с мусульманскими странами — одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В этой связи наша группа „Россия — Исламский мир“ выступает объединяющей международной общественной платформой», — подчеркнул Минниханов.
Он также выразил глубокую признательность за поддержку и особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленного на укрепление отношений между странами.
«Вы своим участием в форуме и работе Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ даете очень хороший сигнал для мирового сообщества», — заключил Раис Татарстана.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием, оказанный туркменской делегации.
«Хочу выразить благодарность за возможность участия туркменской делегации в этом масштабном форуме. Группа стратегического видения „Россия — Исламский мир“ — очень важный инструмент взаимодействия с исламскими странами», — подчеркнул политик. Он выразил уверенность, что форум даст положительный результат всем его участникам.
«Передаю самые теплые слова приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и пожелания успешного проведения форума», — заключил Гурбангулы Бердымухамедов.
В прошлом году объем товарооборота между Туркменистаном и Татарстаном вырос на 13% и достиг 52 млн долларов. При этом собеседники отметили хороший потенциал развития сотрудничества по таким направлениям, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, АПК.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»