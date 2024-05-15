Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Гурбангулы Бердымухамедовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Председателем Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Раис РТ, открывая встречу, поблагодарил национального лидера туркменского народа за то, что он принял приглашение и прибыл в Татарстан во главе представительной делегации.

«Расширение взаимодействия с мусульманскими странами — одно из приоритетных направлений российской внешней политики. В этой связи наша группа „Россия — Исламский мир“ выступает объединяющей международной общественной платформой», — подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также выразил глубокую признательность за поддержку и особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленного на укрепление отношений между странами.

«Вы своим участием в форуме и работе Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ даете очень хороший сигнал для мирового сообщества», — заключил Раис Татарстана.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием, оказанный туркменской делегации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Хочу выразить благодарность за возможность участия туркменской делегации в этом масштабном форуме. Группа стратегического видения „Россия — Исламский мир“ — очень важный инструмент взаимодействия с исламскими странами», — подчеркнул политик. Он выразил уверенность, что форум даст положительный результат всем его участникам.

«Передаю самые теплые слова приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и пожелания успешного проведения форума», — заключил Гурбангулы Бердымухамедов.

В прошлом году объем товарооборота между Туркменистаном и Татарстаном вырос на 13% и достиг 52 млн долларов. При этом собеседники отметили хороший потенциал развития сотрудничества по таким направлениям, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, АПК.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.