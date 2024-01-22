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Бердымухамедов порадовался за успехи алабая Акдуса, ставшего чемпионом России
Экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порадовался за успехи собаки Акдуса, которую в 2021 году подарил Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Туркменский алабай стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».
«Сообщаю вам радостную весть, поступившую от Российской кинологической федерации <...> 15-17 января 2024 года в городе Казань проведено торжество, по случаю награждения победителей чемпионата Российской кинологической Федерации в номинации „Среднеазиатская овчарка“, отобраны победители по чистокровью, красоте, навыку исполнения команд и другим характеристикам», — сказал Бердымухамедов. Его слова приводятся на сайте «Туркменистан: Золотой век».
Акдус был удостоен двух наград — за чистокровность и красоту (придается внимание росту, весу, телосложению и соответствию общеутвержденным требованиям овчарок Центральной Азии) и за понятливость и внимательность. Всего в категории участвовали около 200 собак.
Туркменский алабай — порода собак, имеющая 6-тысячелетнюю историю и благодаря селекции сохранившая первоначальный облик. В Туркменистане он является достоянием республики. Так, в стране ежегодно отмечается праздник туркменского алабая, проводится конкурс на звание Ýylyň türkmen edermen alabaýy («Храбрый туркменский алабай года»), существует Международная ассоциация Türkmen alabaý itleri («Туркменские собаки алабаи») и имеется музей в честь этих собак.
19 января Рустам Минниханов выложил пост в телеграм-канале, в котором рассказал об успехах Акдуса.
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