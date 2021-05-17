Грузовики, вертолеты, нефть: о чем Минниханов вел переговоры в Туркменистане

Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером. В международном аэропорту его встретил заместитель Председателя Правительства Сердар Бердымухамедов. Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, сегодня прошла двухсторонняя встреча президентов и переговоры в расширенном составе.

Во время переговоров в расширенном формате стороны договорились об увеличении объемов товарооборота и номенклатуры. За прошлый год товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 млн долларов. Из Татарстана в дружественную республику экспортируются наземный транспорт, каучук, оборудование и механические устройства. А из Туркменистана поставляются преимущественно пластмассы и изделия из них, а также овощи.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что у Туркменистана «большие намерения по расширению сотрудничества по линии „КАМАЗа“». В ответ на это Минниханов сообщил, что «компанией подготовлена дорожная карта по разным направлениям, в том числе на электробусы».

Туркменистан — один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк автомобилей «КАМАЗ» в стране насчитывает более 9 тыс. единиц. В Туркменистане представлена практически вся серийная линейка грузовиков «КАМАЗа» — самосвалы, тяжелая и полноприводная техника, а также спецтехника на базе шасси «КАМАЗ», специально разработанная для многих отраслей народного хозяйства этого государства. Имеется контракт на поставку 1982 единиц техники в Туркменистан за 2019-2021 годы. До августа этого года планируется отгрузить последнюю партию в составе 189 единиц.

Активное сотрудничество двух республик развивается по линии ПАО «Татнефть». В частности, есть контракт по оказанию услуг по повышению нефтеотдачи пластов. За 2019-2020 годы проведены ремонтные работы на 120 скважинах заказчика, дополнительно добыто свыше 106 тыс. тонн дополнительной нефти. В январе этого года в филиале «Татнефти» в Туркменистане было запущено производство по ремонту бывших в употреблении насосно-компрессорных труб.

Перспективными проектами для развития сотрудничества между ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнефть» на ближайший период могут стать бурение и строительство новых нефтяных скважин; построение цифровых геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений Туркменистана; организация производств по ремонту нефтепромыслового оборудования; участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря.

Туркменистан сотрудничает и с компанией «УК „КЭР-Холдинг“», которая в 2009 году открыла свой филиал в этой республике. Компания работает с государственными концернами «Туркменнебит» и «Туркменгаз». В настоящее время имеется два действующих контракта в части энергетического и нефтедобывающего рынка.

Взаимодействие Туркменистана и Казанского вертолетного завода началось тоже в 2009 году, когда был поставлен первый вертолет. Затем до 2015 года Туркменистан получил от Татарстана 11 вертолетов. А по итогам подписанных прямых контрактов между КВЗ и агентством «Туркменховаеллары» в 2020-2021 годах были поставлены по одному медицинскому вертолету Ми-17-1В и «Ансат». Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности рассмотреть предложения по дальнейшему сотрудничеству с Казанским вертолетным заводом.

Кроме того, Президента Туркменистана заинтересовал опыт Татарстана в сфере информационных технологий. Он рассказал, что на следующей неделе планируется заложить фундамент Смарт-сити («Умный город»). «Нас интересует ваш опыт в вопросах цифровизации в административной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства и так далее», — сказал Бердымухамедов Минниханову.

«Мы готовы присутствовать и работать дальше во всех сферах», — ответил Президент Татарстана.

Во время личной встречи Рустам Минниханов еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной отца Гурбангулы Бердымухамедова — Мяликгулы Бердымухамедова. «Хочу выразить личное соболезнование в связи со смертью вашего отца. Он был настоящим патриотом своей страны», — отметил Рустам Минниханов.

«Как говорят, друг познается в беде. Всегда чувствуем вашу поддержку», — заявил Президент Туркменистана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что дружественные отношения президентов двух стран «способствуют самому тесному контакту на уровне регионов». «Хочу поблагодарить Владимира Владимировича [Путина, Президента РФ] и вас за то, что у нас есть возможность работать по всем направлениям», — заметил он.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве России и Туркменистана. Он поблагодарил за теплый прием туркменской делегации, посетившей Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

Стороны также отметили важность рабочей группы по экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Фотографии пресс-службы Президента РТ