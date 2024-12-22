Бензин премиальных марок и дизельное топливо заметно подорожали в Татарстане

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В Татарстане за период с 9 по 16 декабря ощутимо подорожали дизельное топливо и бензин премиальных марок. Это следует из данных Татарстанстата.

Дизельное топливо стало дороже на 50 копеек (0,76%), его цена увеличилась с 64,56 до 65,06 рубля за литр.

Бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) вырос в цене на 44 копейки (0,58%), с 78,93 до 79,37 рубля за литр.

При этом бензин АИ-95 подорожал на одну копейку (0,01%), увеличившись в цене с 56,76 до 56,77 рубля за литр. C 3 по 9 ноября он стал дороже на две копейки.

В свою очередь бензин АИ-92 подорожал на 16 копеек (0,30%), увеличившись в цене с 52,68 до 52,84 рубля за литр.

В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина в Татарстане за неделю выросла на десять копеек, с 54,83 до 54,93 рубля за литр.

В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,3% (с 60,14 до 60,36 рубля за литр), тогда как стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,4% (с 69,32 до 69,61 рубля за литр).