Белый дом заявил, что американские компании самостоятельно решили уйти из РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, передает РИА Новости.

По ее словам, компании самостоятельно приняли такое решение.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России — ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — пояснила Псаки.

Так пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос, есть ли у администрации США определенная позиция по поводу присутствия американских компаний в России.

Напомним, многие компании заявили об уходе с российского рынка либо приостановке работы после начала специальной военной операции по защите Донбасса и признания независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля о ней объявил Президент России Владимир Путин.

Так, с 14 марта по всей России приостановила работу крупнейшая американская сеть фастфуд-ресторанов McDonald’s.