Белый дом заверил, что падение Артемовска не повлияет на исход украинского конфликта

Падение Артемовска не окажет стратегического влияния на исход конфликта на Украине. Об этом, комментируя продвижение ВС России на этом направлении, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Русские постепенно продвигаются там в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут (украинское название города — прим. Т-и) падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны», — цитирует его РИА Новости.

Он отказался от комментариев по поводу переговоров с украинской стороной, посвященной ситуации на этом направлении. Однако он добавил, что Киев самостоятельно «решает, какие операции с какими ресурсами должен вести».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ постоянно присылают подкрепление в Артемовск, усиливают артобстрелы. Поэтому пока нет предпосылок говорить, что город будет взят уже в ближайшие дни.