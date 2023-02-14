news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 14 февраля 2023 19:14

Белый дом заверил, что падение Артемовска не повлияет на исход украинского конфликта

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Падение Артемовска не окажет стратегического влияния на исход конфликта на Украине. Об этом, комментируя продвижение ВС России на этом направлении, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Русские постепенно продвигаются там в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут (украинское название города — прим. Т-и) падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны», — цитирует его РИА Новости.

Он отказался от комментариев по поводу переговоров с украинской стороной, посвященной ситуации на этом направлении. Однако он добавил, что Киев самостоятельно «решает, какие операции с какими ресурсами должен вести». 

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ постоянно присылают подкрепление в Артемовск, усиливают артобстрелы. Поэтому пока нет предпосылок говорить, что город будет взят уже в ближайшие дни.

#США #Украина
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное