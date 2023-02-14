«Завтра не возьмем»: Пригожин рассказал о ситуации в Артемовске

Ситуация в Артемовске такова, что ВС России не смогут «взять его завтра». К тому же ВСУ регулярно подтягивают к городу новые резервы. Таким мнением поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которого принимают участие в боях за Артемовск.

«Бахмут (украинское название Артемовска — прим. Т-и) завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его данным, ВСУ активизируются по всем направлениям. Ежедневно к городу подходят 300—500 новых бойцов противника, усиливается огонь артиллерии.

Пригожин добавил, что в северной части города ведутся тяжелейшие бои. «Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет, — уверен он. — Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа».