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Белый дом: У Пентагона еще есть несколько миллиардов долларов на поддержку Киева
Пентагон обладает несколькими миллиардами долларов, выделенными на помощь Киеву, поэтому США пока продолжат предоставлять Украине оружие прежними темпами. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это», — ответил представитель Белого дома.
По его словам, в ближайшие недели Штаты смогут продолжать оказывать военную поддержку Киеву на прежнем уровне — примерно каждые две недели будет направлять новый пакет помощи.
Отвечая на вопрос, на какой срок хватит остающихся у американской администрации денег для Киева, если Конгресс США не выделит на эти цели новые, Кирби ответил: «Речь идет, возможно, о паре месяцев. Примерно».
Ранее американский Президент Джо Байден подписал закон, одобренный конгрессом, который позволит продолжить финансировать работу правительства до 17 ноября. В документе при этом не оказалось пункта о выделении средств на нужды Киева. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил свое удивление и сожаление этим фактом.
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