Белый дом: У Пентагона еще есть несколько миллиардов долларов на поддержку Киева

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Пентагон обладает несколькими миллиардами долларов, выделенными на помощь Киеву, поэтому США пока продолжат предоставлять Украине оружие прежними темпами. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У Пентагона все еще есть несколько миллиардов долларов на это», — ответил представитель Белого дома.

По его словам, в ближайшие недели Штаты смогут продолжать оказывать военную поддержку Киеву на прежнем уровне — примерно каждые две недели будет направлять новый пакет помощи.

Отвечая на вопрос, на какой срок хватит остающихся у американской администрации денег для Киева, если Конгресс США не выделит на эти цели новые, Кирби ответил: «Речь идет, возможно, о паре месяцев. Примерно».

Ранее американский Президент Джо Байден подписал закон, одобренный конгрессом, который позволит продолжить финансировать работу правительства до 17 ноября. В документе при этом не оказалось пункта о выделении средств на нужды Киева. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил свое удивление и сожаление этим фактом.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для российских ВС. Спецоперация проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.