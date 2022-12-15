Минфин США ввел санкции против бизнесмена Потанина, Росбанка и глав регионов РФ

Минфин США ввел санкции против предпринимателя Владимира Потанина, Росбанка и компании «Интеррос». Кроме того, ограничения введены против глав российских регионов и членов совета директоров РЖД. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Вводя санкции в отношении дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков», — заметил по этому поводу заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.

Так, в списке оказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и другие представители региональных властей.