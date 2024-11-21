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Белый дом: Пуск российской ракеты не сдержит политику США по Украине
Пуск российской ракеты не изменит политику Соединенных Штатов в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистамии.
«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — цитирует ее РИА Новости.
Жан-Пьер заявила, что позиция Вашингтона останется неизменной. Он продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на возможные действия российской стороны.
Ранее Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он сообщил, что 19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, где производились ракеты и другие виды вооружений. В это время в боевых условиях впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник».
По словам главы государства, в случае дальнейшего применения «Орешника» Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на территории страны.
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