Белый дом: Пуск российской ракеты не сдержит политику США по Украине

Пуск российской ракеты не изменит политику Соединенных Штатов в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистамии.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — цитирует ее РИА Новости.

Жан-Пьер заявила, что позиция Вашингтона останется неизменной. Он продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на возможные действия российской стороны.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он сообщил, что 19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, где производились ракеты и другие виды вооружений. В это время в боевых условиях впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник».

По словам главы государства, в случае дальнейшего применения «Орешника» Россия будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на территории страны.