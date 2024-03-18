Белый дом признал реальность с Путиным в качестве Президента России

Президентом России является Владимир Путин, заявил, «признавая реальность», советник Президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что дальнейшие действия Вашингтона будут основаны на этом утверждении, как было до этого во время специальной военной операции.

«Реальность такова, что Президент Путин — это Президент России. <...> и мы продолжим действовать в этой реальности. Но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Это не первое заявление США, касающееся «несвободы» состоявшихся выборов Президента России. В Кремле ранее ответили, что и не ожидали иной реакции от Штатов, втянутых в противостояние на Украине.

Напомним, что по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.