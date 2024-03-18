Песков: Иных оценок выборов от США не ожидали

Оценка президентских выборов в России от США была ожидаемой и не вызвала удивления. Однако Москва не согласна с заявлениями, прозвучавшими из Белого дома, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее представитель СНБ США отметил, что, по мнению американских властей, выборы в России не были «ни свободными, ни справедливыми».

«[Это] страна, которая по сути, де-факто воюет с нами. Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать, хотя еще раз повторяю: мы категорически с ними не согласны, и, наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», — приводит слова Пескова ТАСС.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в выступлении перед журналистами уже называл заявления Белого дома «ожидаемыми и предсказуемыми».