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Песков: Иных оценок выборов от США не ожидали
Оценка президентских выборов в России от США была ожидаемой и не вызвала удивления. Однако Москва не согласна с заявлениями, прозвучавшими из Белого дома, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее представитель СНБ США отметил, что, по мнению американских властей, выборы в России не были «ни свободными, ни справедливыми».
«[Это] страна, которая по сути, де-факто воюет с нами. Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать, хотя еще раз повторяю: мы категорически с ними не согласны, и, наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», — приводит слова Пескова ТАСС.
Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в выступлении перед журналистами уже называл заявления Белого дома «ожидаемыми и предсказуемыми».
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