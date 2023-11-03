Белый дом предупредил о скором исчерпании средств на оказание помощи Украине

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Соединенные Штаты уменьшают объемы пакетов военной помощи Украине, потому что запасы Пентагона следует растянуть на максимально возможный срок. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает агентство Reuters.

По словам Жан-Пьер, одобренные Конгрессом средства на оказание помощи Киеву близки к исчерпанию. В связи с этим она призвала законодателей поспешить с принятием заявки на выделение дополнительных средств для поставок.

Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 125 млн долларов и выделении еще 300 млн на производство боеприпасов с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками.

В новый пакет помощи войдут ракеты для ЗРК NASAMS и реактивные снаряды для РСЗО HIMARS, снаряды для гаубиц калибром 105 и 155 миллиметров, ракеты для ПТРК TOW, ПТРК Javelin и противотанковые гранатометы AT-4, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты.

Кроме того, будут переданы саперные боеприпасы для расчистки заграждений, противопехотные мины M18A1 Claymore, 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования, снаряжение для холодной погоды, запасные части, техническое и другое полевое оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — подчеркивается в заявлении Пентагона.

Ранее Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для оказания помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на некоторые другие цели. Из них 61,4 млрд должны пойти на поддержку Украины, а 14,3 млрд — Израиля.