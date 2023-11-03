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Белый дом предупредил о скором исчерпании средств на оказание помощи Украине
Соединенные Штаты уменьшают объемы пакетов военной помощи Украине, потому что запасы Пентагона следует растянуть на максимально возможный срок. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает агентство Reuters.
По словам Жан-Пьер, одобренные Конгрессом средства на оказание помощи Киеву близки к исчерпанию. В связи с этим она призвала законодателей поспешить с принятием заявки на выделение дополнительных средств для поставок.
Ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 125 млн долларов и выделении еще 300 млн на производство боеприпасов с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками.
В новый пакет помощи войдут ракеты для ЗРК NASAMS и реактивные снаряды для РСЗО HIMARS, снаряды для гаубиц калибром 105 и 155 миллиметров, ракеты для ПТРК TOW, ПТРК Javelin и противотанковые гранатометы AT-4, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты.
Кроме того, будут переданы саперные боеприпасы для расчистки заграждений, противопехотные мины M18A1 Claymore, 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования, снаряжение для холодной погоды, запасные части, техническое и другое полевое оборудование.
«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — подчеркивается в заявлении Пентагона.
Ранее Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для оказания помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на некоторые другие цели. Из них 61,4 млрд должны пойти на поддержку Украины, а 14,3 млрд — Израиля.
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