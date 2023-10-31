Глава Пентагона предупредил об успехе России при отказе США от помощи Украине

Ллойд Остин

Фото: пресс-служба Минобороны США

Без помощи со стороны Соединенных Штатов Россия добьется успеха в своем вооруженном противостоянии с Украиной. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе США, передает агентство Reuters.

«Я могу гарантировать, что без нашей поддержки [Президент РФ Владимир] Путин добьется успеха», — подчеркнул глава Пентагона.

Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен прибыли в Капитолий, чтобы убедить членов Конгресса одобрить запрошенный администрацией Президента США Джо Байдена пакет финансирования на 106 млрд долларов, который предусматривает в том числе оказание военной помощи Украине и Израилю.

На поддержку Украины предполагается направить 61,4 млрд долларов, причем половина от этой суммы пойдет на пополнение американских арсеналов, часть содержимого которых была потрачена на помощь Киеву.

Кроме того, на военную поддержку Израиля планируется направить 14,3 млрд долларов, на гуманитарную помощь Израилю и сектору Газа — 9 млрд, на обеспечение безопасности границ США — 13,6 млрд, а на военную помощь для противодействия усилиям Китая в Азии — 4 млрд.

С начала крупномасштабного вооруженного противостояния Конгресс США одобрил выделение Украине 113 млрд долларов помощи. По информации Белого дома, на продолжение поддержки Киева на данный момент может быть направлено еще 5,5 млрд.

Представители Демократической партии США и некоторые сторонники Республиканской партии поддерживают предложенный Байденом вариант пакетного оказания помощи нескольким странам. Однако многие республиканцы возражают против объединения вопросов помощи Украины и поддержки Израилю в единый пакет.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.