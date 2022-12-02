Белый дом объяснил заявление Байдена о готовности встретиться с Путиным

В Белом доме уточнили заявление Президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Президентом России Владимиром Путиным по Украине, которое он сделал накануне. Слова Байдена не означают изменения позиции Вашингтона по украинскому вопросу, пояснили в администрации.

Решение о начале переговоров с Россией должны принимать исключительно власти Украины – в этом позиция США осталась прежней, заявил Белый дом. «Президент [США] вчера четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров [по урегулированию конфликта на Украине]», – приводит «Коммерсантъ» слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

При этом представитель Белого дома добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не готов к переговорам с Россией.

Напомним, накануне Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным об Украине, если Путин «действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению» военной спецоперации. В Кремле, комментируя это заявление, подчеркнули, что условия Байдена для проведения переговоров невыполнимы. В частности, среди таких условий – уход России из Украины.