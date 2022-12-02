Кремль ответил на слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным

Условия, которые американский Президент Джо Байден выдвинул для проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, в Кремле назвали «невозможными». Ключевое требование Байдена – это уход России из Украины, помимо этого США по-прежнему не признают новые территории России, что осложняет поиск взаимной почвы для обсуждений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно включало еще несколько предложений. Он сказал, что первое – Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», – отметил Песков. Он также вновь подчеркнул, что Путин остается открытым к переговорам, несмотря на продолжение военной спецоперации.

«Президент Российской Федерации всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов», – цитирует Пескова РИА Новости. Он напомнил, что именно Путин еще до начала спецоперации попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ, но «взаимности эта инициатива не получила».