Белый дом: Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

С новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией по данному вопросу выступит сегодня Президент США Джо Байден, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Как уточняет американской администрация, выступление главы государства запланировано на сегодня в 15.30 по вашингтонскому времени, соответственно в 23.30 по Москве.

«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне», – сообщили в Белом доме.

При этом подчеркнули, что будут опираться на многочисленные дипломатические возможности, которые они, а также союзники и партнеры, предлагали за последние месяцы России.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в ответах НАТО по гарантиям безопасности есть моменты, которые РФ готова обсудить