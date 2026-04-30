Экономика 30 апреля 2026 14:46

Экономист Беляев заявил, что цены на бензин в России продолжат расти

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Татар-информу», что цены на бензин в России будут расти независимо от ситуации на мировом рынке нефти.

«Цены у нас внутри страны назначают торговцы бензином. Все, что касается "забугорных", как раньше говорили, движений нефти, является поводом для того, чтобы повышать внутренние цены. Прямой экономической связи нет, есть очень косвенная. Самое главное, что внутренний рынок занимают торговцы с монопольными позициями, и они диктуют свои цены», – отметил Беляев.

Эксперт добавил, что рост цен продолжается вне зависимости от динамики внешних факторов. По его мнению, важно разделять внешние цены и внутренний рынок. Внутренние цены диктуются бензиновыми продавцами. Они повышают цены, ссылаясь на разные причины.

«Цены будут расти», – заключил Беляев.

читайте также
Нефть резко подорожала: Brent превысила 123 доллара на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Нефть резко подорожала: Brent превысила 123 доллара на фоне напряженности на Ближнем Востоке
«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

29 апреля 2026
Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

30 апреля 2026
