Экономист Беляев заявил, что цены на бензин в России продолжат расти

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Татар-информу», что цены на бензин в России будут расти независимо от ситуации на мировом рынке нефти.

«Цены у нас внутри страны назначают торговцы бензином. Все, что касается "забугорных", как раньше говорили, движений нефти, является поводом для того, чтобы повышать внутренние цены. Прямой экономической связи нет, есть очень косвенная. Самое главное, что внутренний рынок занимают торговцы с монопольными позициями, и они диктуют свои цены», – отметил Беляев.

Эксперт добавил, что рост цен продолжается вне зависимости от динамики внешних факторов. По его мнению, важно разделять внешние цены и внутренний рынок. Внутренние цены диктуются бензиновыми продавцами. Они повышают цены, ссылаясь на разные причины.

«Цены будут расти», – заключил Беляев.