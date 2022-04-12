Беляев: «Вопрос паводка в Менделеевском районе находится на особом контроле»

В Менделеевском районе РТ власти оценили прохождение паводка. На аппаратном совещании в исполкоме руководитель района Радмир Беляев отметил, что вопрос паводка находится на особом контроле и опасения не вызывает.

Также Беляев рассказал, что с приходом весны в Менделеевске стартовало масштабное благоустройство города и района. Пока проходят рабочие обходы объектов. Первый из них команда Менделеевска совершила в парке «Дружба».

«Начали с парка „Дружба“, где, необходимо провести работы по восстановлению игровой площадки, скамеек, вести контроль за нанесением граффити и порчу малых архитектурных форм — привлекать к ответственности нарушителей. Далее прошлись по площади Дворца культуры им. С. Гассара, бульвару Интернационалистов. Обратил внимание на необходимость очистки территорий общественных пространств и внутри дворов от снега, облагораживанию торговых объектов и их прилегающих территорий», — доложил глава района.

Также был осмотрен проспект Нефтяников, основные улицы Химиков, Тукая, Чоловского, Октябрьская, Фомина. Завершающим объектом стал парк «Ушковские острова».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов постоянно контролировать ситуацию с паводками.