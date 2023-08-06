Белоусов заявил, что Россия готова к запуску беспилотных авиасистем

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Россия готова к запуску беспилотных авиационных систем. Об этом на интенсиве «Архипелаг-2023» заявил первый заместитель Премьер-министра страны Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

«У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов, — рассказал вице-премьер. — А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная».

По его словам, отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых, некоторые — выше. Белоусов резюмировал, что работа в сфере БАС предстоит очень большая.

В конце 2022 года Президент Владимир Путин поручил к 1 сентября утвердить национальный проект по развитию беспилотной авиации. Стратегию развития Кабмин утвердил в конце июня. Согласно ей, наибольший потенциал применения беспилотников заключен в сельском хозяйстве, строительном надзоре, доставке грузов в труднодоступные районы, создании геопространственных баз данных.