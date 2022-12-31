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Официальная хроника
31 декабря 2022  14:37

Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации. Документ опубликован на сайте Кремля. 

«Правительству РФ утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — сказано в документе. 

Отмечается, что Кабмину нужно будет определить приоритетные направления и ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения), а также составить перечень мероприятий и найти источники их финансирования. 

Кроме того, Правительству нужно установить ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска отечественных беспилотных авиасистем, основных комплектующих к ним и уровень локализации производства таких систем и изделий. 

Стратегию должны представить Президенту до 1 июня 2023 года.

#Владимир Путин
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