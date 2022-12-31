Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — сказано в документе.
Отмечается, что Кабмину нужно будет определить приоритетные направления и ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем (по сферам их применения), а также составить перечень мероприятий и найти источники их финансирования.
Кроме того, Правительству нужно установить ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска отечественных беспилотных авиасистем, основных комплектующих к ним и уровень локализации производства таких систем и изделий.
Стратегию должны представить Президенту до 1 июня 2023 года.