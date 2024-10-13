Белоусов предложил отменить положение о кадровом резерве Минобороны РФ

Андрей Белоусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство обороны России при новом руководителе Андрее Белоусове подготовило проект приказа об отмене положения о кадровом резерве ведомства. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предыдущий приказ о кадровом резерве, подписанный в августе 2017 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу, должен быть признан утратившим силу.

Из пояснительной записки следует, что действующий сейчас приказ хотят отменить для реализации одного из положений указа Президента РФ о кадровом резерве. Оно лишает госорганы полномочий по утверждению состава кадрового резерва собственными правовыми актами.

Теперь состав кадрового резерва должен утверждать указ главы государства. В кадровый резерв Минобороны входят не военные, а претенденты на должности, относящиеся к государственной гражданской службе.

Указ о федеральном кадровом резерве Президент России Владимир Путин подписал в январе текущего, 2024 года.