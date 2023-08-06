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Белоусов обещал познакомить самого молодого в России оператора дронов с Миннихановым
Первый заместитель Премьер-министра России Андрей Белоусов пообщался с 14-летним Булатом Нургалиевым из Татарстана, который стал победителем соревнований дронов на «Архипелаге 2023», и обещал познакомить юношу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает ТАСС.
«Один из чемпионов – 14-летний паренек-энтузиаст, который self-made настоящий, своими руками все делает. Везде собрал все призы, которые только можно, – рассказал журналистам вице-премьер. – Обязательно постараюсь его познакомить с Рустамом Нургалиевичем. Думаю, Рустаму Нургалиевичу будет очень приятно».
Белоусов поделился, что на его вопрос «договорились тогда?» юноша ответил утвердительно и что он планирует организовать встречу юного победителя конкурса с Раисом Татарстана в сентябре.
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» проходит в Новосибирске до 7 августа. Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14-летний житель Казани Булат Нургалиев стал самым молодым оператором дронов.
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