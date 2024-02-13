Белоусов: Несмотря на санкции Запада против РФ, есть очень хорошее продвижение в сфере IT

Несмотря на санкции, введенные против России коллективным Западом, в нашей стране развиваются высокие технологии. Об этом по итогам стратегической сессии по вопросу «О реализации инициатив социально-экономического развития: технологический рывок» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В целом видно, что есть очень хорошее продвижение несмотря на санкции. Несмотря на ограничения и уход ряда иностранных производителей с рынка, мы позитивно движемся по каждому направлению, и это все, конечно, создает основу для оптимизма», – сказал он. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

Белоусов отметил, что высокие технологии в стране развиваются – появляются беспилотные виды транспорта в воздухе, на земле и на море, создается медицинская платформа для дистанционного наблюдения за состоянием больных гипертонией и сахарным диабетом, а также реализуются инициативы, которые затрагивают работу с технологическими стартапами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии напомнил о словах Президента Владимира Путина о том, что приоритеты научно-технологического развития страны должны быть тесно связаны со всеми ключевыми вызовами в экономике.