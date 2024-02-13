Мишустин: Развитие науки должно быть нацелено на достижение технологического суверенитета

Оказываемая Правительством поддержка развития науки и технологий должна быть нацелена на достижение технологического суверенитета России. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на стратегической сессии по вопросу «О реализации инициатив социально-экономического развития: технологический рывок», передает ТАСС.

«Президент [Владимир Путин] недавно на заседании Совета по науке и образованию подчеркнул, что приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны со всеми ключевыми вызовами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности и, конечно, направлены всецело на достижение суверенитета во всех областях, — напомнил Мишустин. — Именно из таких подходов нужно исходить при реализации правительственных инициатив».

Инициативы представляют собой широкий спектр мероприятий начиная от проектирования и проведения опытно-конструкторских работ до ввода инновационных систем и наукоемкого оборудования в эксплуатацию. В 2022 и 2023 году на их финансирование было направлено около 200 млрд рублей, в этом году предусмотрено более 122 млрд. При этом объем финансирования из внебюджетных источников вдвое выше, что говорит о росте интереса к этим направлениям у частного капитала.

Мишустин отметил, что такие проекты не только усиливают промышленность страны, но и создают дополнительные стимулы для энергетики, транспорта, АПК, медицины и других сфер, успехи в которых напрямую влияют на разные стороны жизни россиян.