Белоусов назвал главное достижение современной России

За последние десятилетия выросла устремленность россиян в будущее. Это и путь, проделанный страной, можно считать главным достижением современной России, заявил на марафоне «Знание.Первые» вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня мы гордимся тем, что среди многих достижений нашей страны видим изменение настроя людей, их сильную устремленность в будущее. Это очень важный мотив. Ведь если посмотреть, откуда мы шли, то это действительно была какая-то безысходность», — заявил он на событии, прошедшем в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Международная выставка-форум «Россия», напомним, открылась накануне и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Подробнее о том, чем Татарстан удивил гостей события, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».