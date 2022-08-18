Белорусские костюмы, рушники и песни: как в Казани пройдут Дни культуры Беларуси в РТ

В Татарстане с 17 по 20 августа проходят Дни культуры Республики Беларусь. Часть мероприятий будут официальными, другие – открытыми для свободного посещения, анонсирует Дом дружбы народов Татарстана.

Так, 19 августа в Доме Дружбы народов в 15:30 откроется выставка национального белорусского костюма и рушников. Здесь же можно будет продегустировать традиционные белорусские угощения и во время церемонии открытия услышать народный ансамбль песни и музыки «Хотиславяне» Хотиславского СДК Малоритского района Брестской области.

В 16:00 также в Доме дружбы народов начнется концерт мастеров искусств Республики Беларусь. Народные белорусские произведения исполнят ансамбль песни и музыки «Хотиславяне», Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича, солисты Нина Комик, Наталья Базаревич, заслуженный артист Беларуси Василий Браим.

На следующий день, 20 августа, как ранее сообщал «Татар-информ», в селе Печищи, где находится музей белорусского писателя Янки Купалы, будет открыта мемориальная доска. Событие приурочено к 140-летнему юбилею классика белорусской литературы, ожидается, что в церемонии примут участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, делегаты от властей Беларуси и участники Национально-культурной автономии белорусов России. Музею Янки Купалы в Печищах передадут в дар от музея писателя в Минске экспозицию белорусских художников «С доброй вестью».