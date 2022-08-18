В Татарстане появится мемориальная доска в честь белорусского поэта Янки Купалы

В селе Печищи появится мемориальная доска в честь классика белорусской литературы — поэта Янки Купалы (1882–1942). Ее разместят на территории музея писателя — филиала Национального музея Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Мемориальная доска была создана при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее автор — молодой скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин.

Торжественное открытие памятной доски запланировано на субботу, 20 августа. Событие приурочено к 140-летнему юбилею классика белорусской литературы, оно состоится в рамках Дней Республики Беларусь в Республике Татарстан.

Ожидается, что в церемонии примут участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители Аппарата Президента РТ, делегаты от властей Беларуси и участники Национально-культурной автономии белорусов России.

Кроме того, татарстанскому музею Янки Купалы передадут в дар экспозицию белорусских художников «С доброй вестью». Ее подготовил Государственный литературный музей Янки Купалы в Минске.

Музей Янки Купалы в селе Печищи создан в квартире, где народный поэт Беларуси жил в эвакуации в 1941–1942 годах. Помещение находится в здании, расположенном на территории Печищинского хлебокомбината.

Настоящее имя Янки Купалы — Иван Доминикович Луцевич, он один из основоположников современной белорусской литературы. Сначала писал по-польски и лишь через некоторое время перешел на белорусский. В его творчестве соединяются тенденции, характерные для неоромантизма и модернизма. Писатель выступал не только как поэт, но и как драматург и публицист. Загадка смерти классика, погибшего летом 1942 года в Москве, до сих пор не раскрыта.