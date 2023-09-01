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Белоруссия обвинила Польшу в нарушении своей госграницы
В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши. Поводом стал инцидент с польским вертолетом, который нарушил воздушное пространство страны в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил белорусский госпогранкомитет.
«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — говорилось в сообщении.
От руководителя польской дипмиссии потребовали объяснения произошедшему. Варшава должна будет провести расследование причин инцидента и уведомить о них белорусскую сторону.
В МИД подчеркнули недопустимость подобных нарушений и призвали Варшаву исключить их повторение.
Напомним, что ранее польские власти не раз обвиняли Белоруссию и ЧВК «Вагнер», бойцы которой находятся на территории республики, в нарушении либо приближении к своим границам.
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