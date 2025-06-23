Татарстан входит в топ-5 регионов России, с которыми сотрудничает Беларусь

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Татарстан входит в пятерку регионов России, с которыми наиболее интенсивно сотрудничает Беларусь. Об этом в ходе «Часа с торгпредом» рассказал татарстанским предпринимателям торговый представитель РФ в РБ Юрий Золотарев, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В качестве модератора онлайн-встречи выступил первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов. В мероприятии приняли участие представители более 50 экспортно ориентированных компаний региона.

В своем выступлении торгпред упомянул, что Беларусь входит в топ-4 торгово-экономических партнеров России, более 90% внешнеторговых контрактов заключаются в национальных валютах (в основном это российский рубль), существует развитое межрегиональное сотрудничество.

Кроме того, в Беларуси действует представительство АО «РЭЦ», которое оказывает финансовую и нефинансовую поддержку российским компаниям.

Помимо этого, Золотарев обратил внимание на факторы, способствующие развитию взаимной торговли:

– отсутствие языкового барьера;

– схожесть менталитета;

– отсутствие визовых ограничений и развитое транспортное сообщение;

– возможность беспрепятственного перевода и получения оплаты по внешнеэкономическим контрактам;

– возможность беспрепятственного участия российских компаний в процедурах закупки, проводимых в РБ;

наличие общих стандартов в области сертификации продукции.

Более подробную информацию о российско-белорусском сотрудничестве можно найти в Telegram-канале Торгового представительства РФ в РБ: @RusBelTorg

«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, которое способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».