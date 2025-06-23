Татарстан входит в топ-5 регионов России, с которыми сотрудничает Беларусь
Татарстан входит в пятерку регионов России, с которыми наиболее интенсивно сотрудничает Беларусь. Об этом в ходе «Часа с торгпредом» рассказал татарстанским предпринимателям торговый представитель РФ в РБ Юрий Золотарев, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
В качестве модератора онлайн-встречи выступил первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов. В мероприятии приняли участие представители более 50 экспортно ориентированных компаний региона.
В своем выступлении торгпред упомянул, что Беларусь входит в топ-4 торгово-экономических партнеров России, более 90% внешнеторговых контрактов заключаются в национальных валютах (в основном это российский рубль), существует развитое межрегиональное сотрудничество.
Кроме того, в Беларуси действует представительство АО «РЭЦ», которое оказывает финансовую и нефинансовую поддержку российским компаниям.
Помимо этого, Золотарев обратил внимание на факторы, способствующие развитию взаимной торговли:
– отсутствие языкового барьера;
– схожесть менталитета;
– отсутствие визовых ограничений и развитое транспортное сообщение;
– возможность беспрепятственного перевода и получения оплаты по внешнеэкономическим контрактам;
– возможность беспрепятственного участия российских компаний в процедурах закупки, проводимых в РБ;
наличие общих стандартов в области сертификации продукции.
Более подробную информацию о российско-белорусском сотрудничестве можно найти в Telegram-канале Торгового представительства РФ в РБ: @RusBelTorg
«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, которое способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».