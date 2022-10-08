Белгородский губернатор рассказал о третьем за день обстреле территории области

Территория Белгородской области уже в третий раз за сегодняшний день подверглась обстрелу с украинской стороны. На этот раз удар был нанесен по окраине города Шебекино, повреждены линии электропередач. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач», — написал губернатор. И добавил, что попросил жителей близлежащих домов «на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия». На месте работают оперативные службы.

Шебекино является административным центром Шебекинского района. Город находится примерно в 10 километрах от границы с Харьковской областью Украины.

Ранее Гладков рассказал о двух обстрелах. Сначала, по его информации, украинские военные обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа, ранения получила 16-летняя девушка. Через несколько часов атаке подверглось село Тишанка Волоконовского района, никто не пострадал.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, накануне из-за удара по селу Щетиновка Белгородского района был ранен местный житель, о чем сообщал «Татар-информ».