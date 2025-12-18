Беленькая: Инфляция в России по итогам 2025 года может снизиться до 6–6,5%

Инфляция в России по итогам 2025 года может снизиться до 6–6,5%, сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

«Траектория инфляции складывается ниже годового прогноза ЦБ (вероятно, она будет в диапазоне 6-6,5%, и даже не исключено, что может уйти ниже 6%). По нашему мнению, это практически бесспорный аргумент для продолжения снижения ключевой ставки – в противном случае реальная ключевая ставка будет расти, приводя к избыточному ужесточению денежно-кредитной политики», – приводит аргумент Беленькая.

Завтра Совет директоров Центробанка РФ соберется на заключительное заседание в 2025 году, чтобы принять решение по ключевой ставке.