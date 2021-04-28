Бекмамбетов: Можно сказать, что фильм «Девятаев» мы снимали в Казани

Часть съемок картины «Девятаев», пришедшуюся на период пандемии и самоизоляции, Тимур Бекмамбетов провел в Казани. В течение месяца режиссер управлял ими, находясь в кабинете на берегу СНТ «Залив» в Кировском районе города. Об этом создатель фильма рассказал во время пресс-конференции перед премьерным показом.

«Можно сказать, что фильм мы снимали в Казани, потому что съемки происходили в Петербурге, а я находился здесь», — заметил он.

До пандемии режиссер руководил реальными съемками в павильоне и на съемочной площадке в Выборге.

«Примерно 60% я провел там [на съемочной площадке]. Потом, когда обострилась ситуация с пандемией, мы минимизировали риски, и большое количество людей смогли подключить удаленно», — прокомментировал режиссер корреспонденту ИА «Татар-информ».

Работа режиссера, заметил Бекмамбетов, в основном связана с техникой, поэтому «совершенно нет разницы, находишься ты от камеры в 50 метрах или трех тысячах километров». О дистанционных съемках блокбастера написана целая статья в издании The Guardian. К тому же, благодаря удаленке компания Бекмамбетова Bazelevs попала в топ-10 инновационных компаний в области медиа.

«Мы не потеряли сотни миллионов рублей, потому что смогли реализовать этот способ», — подытожил режиссер.

Подробнее о предпремьерном показе картины читайте в материале ИА «Татар-информ».