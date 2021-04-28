Фильм «Девятаев» в Казани: воздушные бои, молитва и татарская речь

«Было условие отталкиваться от правды и реальности»

Показ фильма прошел в кинотеатре в одном из кркпнейших торговых центров Казани, где кинокартину презентовали практически во всех залах. Представили блокбастер режиссер Тимур Бекмамбетов и сын героя Александр Девятаев, который во время съемок фильма выступал в роли консультанта. Перед фильмом режиссер картины поблагодарил представителей Татарстана за помощь в создании картины.

«Республика в лице моей жены (помощницы Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой. — Ред.) принимала участие в проекте, познакомила меня с Александром Михайловичем и смогла меня увлечь этой историей», — отметил Бекмамбетов.

Режиссер отметил роль в подготовке кинокартины мэра Казани Ильсура Метшина, который познакомил режиссера со специалистами архивного дела и помог организовать презентацию блокбастера в столице Татарстана. Помощь режиссеру также оказали актер Казанского ТЮЗа Нияз Зиннатуллин, который сыграл в картине роль Фатыха, и драматург Ильгиз Зайниев, который вместе с Бекмамбетовым написал пьесу «Ходжа» для Театра Наций.

«Он (Зайниев. — Ред.) помог мне сделать так, чтобы сценарий фильма был образным и честным. Есть много моментов, связывающих фильм с Казанью, наши герои говорят по-татарски. Это все его заслуга», — пояснил Бекмамбетов.

Перед показом фильма буквально ворвался в кинозал и произнес речь актер и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

«Работа была тяжелая и интересная. Мы много ездим по разным городам, потому что хотим рассказать эту историю. За нее не стыдно. Для меня это один из лучших проектов про войну», — сказал Прилучный.

Напомним, что главным консультантом картины был Александр Михайлович Девятаев, который бережно в течение многих лет собирает и хранит богатую биографию своего отца.

«Работа над фильмом началась с того, что я стал подробно рассказывать про отца. Потом было условие отталкиваться от той правды и реальности, которая происходила на самом деле. За этим я и должен был наблюдать. Мне кажется, все получилось», — поделился сын героя Александр Девятаев.

«Побег из ада»

Сюжет военного блокбастера «Девятаев» посвящен дерзкому побегу летчика-истребителя Михаила Девятаева из концлагеря, который находился рядом с полигоном Пенемюнде. Герою вместе с группой советских солдат из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и сбежать из плена.

Картина начинается с первомайского парада 1957 года в Казани, татарской речи в мегафоне. Нам показывают счастливого Михаила Девятаева со своей семьей, и это самые спокойные кадры фильма. Дальше зрителей ожидает нескончаемый экшен, начиная с воздушных боев, которые создали для фильма с помощью компьютерной игры и профессиональных геймеров. Но, несмотря на то что бои велись виртуально, благодаря операторской работе чувствовалась живость картинки и волнение за героев. Во время боя самолет Девятаева был подбит, и летчика взяли в плен немецкие солдаты.

Сначала герой оказывается в специальном лагере для пленных летчиков города Лодзь, но обстоятельства складываются так, что Девятаева за попытку к побегу отправляют в газовую камеру и крематорий концлагеря Заксенхаузен. Но благодаря счастливому случаю летчика не сжигают, а отправляют работать на остров Узедом. По пути он встречает нового пленника по имени Фарух, который произносит мусульманскую молитву и без сил опирается на плечо Девятаева. С этого момента и до финальных титров картина только наращивает обороты и берет максимальную выжимку событий, описанных в книге «Побег из ада».

Отдельного внимания замлуживает операторская работа Елены Ивановой, которой с помощью видеоряда удалось передать нерв картины. С помощью него зрителя держат в напряжении на всем протяжении фильма. Особенно ярко это можно оценить в отрывке при обезвреживании бомбы в ангаре над бомбардировщиком.

Возможно, некоторым недочетом фильма является его скоротечность. За потоком событий не успеваешь эмоционально привязаться к герою, создатели кинокартины не дают продохнуть и перевести дух. В то же время Прилучному также не дают раскрыться в полной мере и создается ощущение, что мы большую часть времени видим его скалящим зубы от преодоления трудностей и крайне напряженным. Наверное, стоило расширить кинофильм до сериала, но Бекмамбетов пошел по другому пути.

«Мы разговаривали с Павлом Прилучным. Как любой интересующийся актер, он задавал вопросы о привычках, манерах, как вел себя Михаил Девятаев, что он делал», — рассказал главный консультант картины. У моего отца была любимая фраза „давай-давай“. Например, когда он поднимал что-то тяжелое или выполнял какую-то работу. «Прилучный часто использует эту фразу, может быть это и правильно», — отметил сын героя.

«Совершенно неожиданно в картине употребляется еще одно слово — „ехай“. Оно не литературное, но отец его использовал. Когда Прилучный сказал в фильме „ехай-ехай“, у меня защемило сердце», — поделился сын героя.

Главными антагонистами в картине авторы представляют зрителю советских военнопленных, которые перешли в стан врага. Это самые отъявленные и безбашенные надзиратели, а солдаты Рейха выступают на втором плане. Сын героя Александр Девятаев высоко оценил работу, хотя вначале был против того, чтобы в картине появился вымышленный персонаж — летчик Николай Ларин, пытавшийся сначала склонить Девятаева к сотрудничеству с врагом, а потом погибший в воздушном бою во время побега советского летчика.

«Изначально я был против, ведь этого же не было. Я не понимал, что фильм художественный и сделан не для того, чтобы перечислить все этапы жизни отца. Потом, когда я уже посмотрел фильм, я понял, насколько глубокая идея в нем заложена», — отметил Александр Девятаев.

Вертикальный фильм о подвиге и международный прокат

Тимур Бекмамбетов как популяризатор жанра screen life (все действие происходит на экране смартфона, — прим. Т-и) изначально задумывал выпустить вертикальную версию военного фильма. В этой версии зрители смогут оценить происходящее в картине с точки зрения главного героя, а не событий, которые разворачиваются вокруг.

«Там история рассказывается по-другому, потому что в театральной версии ты больше смотришь на событие, а в вертикальной — на человека, его переживания и чувства», — поделился кинорежиссер.

Сейчас команда создателей картины занимается производством вертикальной версии, которая будет отличаться по контенту и по содержанию. Оценить зрители ее смогут только в конце июня, как только пройдет время после проката кинотеатрального формата. Также у Бекмамбетова есть задумка начать через полтора года работу над сериалом про Михаила Девятаева. В нем режиссер расскажет о жизни героя в столице Татарстана до плена и после.

«Есть мечта сделать продолжение в виде сериала, рассказывающего о 12 годах его жизни после. Мы рассказывали про приключения, а хочется рассказать про его жизнь в Казани», — сказал Бекмамбетов.

Возможно, в сериале, который будет посвящен жизни Девятаева в Казани, создателям картины удастся глубже раскрыть образ героя.

По словам режиссера, бюджет картины «Девятаев» составляет 600 млн рублей. Чтобы окупить вложения, создатели фильма не планируют останавливаться только на российском прокате. У творческой команды Бекмамбетова уже есть предложения выпустить кино во Франции, Германии, Японии.

Но Бекмамбетов рассчитывает, что картину в международный прокат выпустит американская компания Major. Ранее она занималась продвижением и прокатом кинокартин производства Universal, Sony, Paramount, Warner Brothers, Disney, Netflix.

Фото Рамиля Гали