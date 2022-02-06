Бекмамбетов анонсировал проведение в Альметьевске фестиваля кино в формате скринлайф

Этим летом в Альметьевске должен состояться международный фестиваль кино, снятого в формате скринлайф. Об этом заявил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов на презентации своей книги «Скринлайф: в поисках нового языка кино» в Национальной библиотеке РТ, передает ТАСС.

«Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение, оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто», — объяснил Бекмамбетов место проведения кинофорума.

«Фестиваль будет проходить одновременно во всех городах — будет большой онлайн-фестиваль, и будет часть офлайн, она будет в Альметьевске», — уточнил кинематографист.

По словам Бекмамбетова, мероприятие должно собрать создателей фильмов в формате скринлайф со всего мира. Предполагается проведение круглого стола. Фестиваль планируется организовать летом — возможно, в июле, добавил кинорежиссер.

Screenlife (скринлайф) — это формат киноповествования, при котором все события фильма происходят на экране компьютера, планшета или смартфона. Такой ход позволяет разрушить «четвертую стену» между зрелищем и зрителем, радикально меняя восприятие картины аудиторией.

Именно Тимур Бекмамбетов является основным популяризатором скринлайфа как во всем мире, так и в России. На своем выступлении в Нацбиблиотеке он рассказал, как создавать кино на экране своего компьютера и телефона. Событие было организовано в рамках Нового книжного фестиваля Центра современной культуры «Смена».