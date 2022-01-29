Новый книжный фестиваль в Казани пройдет без ярмарки книг

В Казани пройдет Новый книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена», но без привычной ярмарки независимых издательств. В качестве компенсации «Смена» предложила издательствам собрать свои лучшие новые книги и представить их в столице Татарстана. В дни фестиваля пространство книжного магазина «Смена» окажется переделано под символические издательские посольства, хотя сами издатели не приедут.

Кроме того, во время фестиваля заработает внутренний спецпроект книжного магазина «Букинистический магазин будущего» — новая постоянная рубрика о книгах, которые совсем скоро могут выйти из продажи и будут доступны только в букинистических магазинах.

Фестивальные дни наполнят события и спецпроекты. Так, состоится презентация результатов исследования читательских практик казанцев — совместного с Институтом исследований культуры Высшей школы экономики проекта, который стартовал во время Зимнего книжного фестиваля 2020 года. Представители ВШЭ также познакомят горожан со своим новым проектом — исследованием музыкальных практик россиян. В рамках презентации Национальная библиотека Республики Татарстан представит результат собственного исследования книжных предпочтений своих читателей в 2021 году.

Директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов представит «директорскую серию»: издательский проект, посвященный биографиям и автобиографиям директоров мировых художественных музеев.

Журналист, телепродюсер и автор подкаста Cappuccino & Catenaccio Игорь Порошин в лекции «Футбол и книги: обрученные ковидом» будет искать связь литературы и спорта, размышлять о смерти футбола и его конкуренции с другими зрелищными видами культуры современности.

Редактор серии «История звука» издательства «Новое литературное обозрение» Евгений Былина обсудит со звукорежиссером и исследователем Анатолием Рясовым Sound Studies — новое поле гуманитарной науки, представители которого стремятся описать многообразие аудиального мира.

Музыкальный журналист и главный редактор издательства «ШУМ» Илья Воронин презентует книгу «Ковбои и индейцы. История индустрии звукозаписи» и проведет дискуссию с участием казанских музыкальных издательств.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов расскажет о важном обещании недалекого будущего: о возможности управления сном и избавления человечества от этого «бесполезного времяпрепровождения».

Религиовед, кандидат философских наук Алексей Зыгмонт расскажет о важнейшей философской интуиции XX века — «миметической теории» французского мыслителя Рене Жирара, описывающей тягу человечества к взаимному подражанию, которое ведет к насилию.

Для чего людям всё еще нужна литература, обсудят писательницы и редакторы из Лондона, Москвы и Казани. Телемост «В поисках новой литературы: как издавать литературный журнал сегодня» пройдет в рамках фестиваля «Контур. В поисках новой литературы» издательства Ad Marginem. Участие в нем примут Клэм Маклауд из журнала WORMS, Арина Бойко — автор, соосновательница литературного журнала «Незнание» и Света Лукьянова — писательница, редактор, музыкант, cоосновательница WLAG Russia.

Фестивальные дни пройдут 4, 5 и 6 февраля на площадках Центра современной культуры «Смена» и Национальной библиотеки РТ.