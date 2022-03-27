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Культура
27 марта 2022  21:01
Рузиля Мухаметова

«Бегущий за ветром» Альметьевского театра признан лучшим спектаклем года

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Спектакль Альметьевского татарского драмтеатра «Жил артыннан» («Бегущий за ветром») стал победителем театральной премиии «Тантана» в номинации «Лучший спектакль большой формы». Диплом победителям вручил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

В этой же номинации были представлены «Иваново детство» Казанского ТЮЗа, Misterioso con anima театра кукол «Экият», «Он еще не был женатым» Альметьевского театра и спектакль «Ядэч! Исемдэ!» Тинчуринского театра.

Церемония вручения проходит в зале Набережночелнинского татарского государственного драматического театра. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что артист Альметьеского татарского драмтеатра Динар Хуснутдинов удостоен премии «Тантана» в номинации «Лучшая эпизодическая роль».

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