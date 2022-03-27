«Бегущий за ветром» Альметьевского театра признан лучшим спектаклем года

Спектакль Альметьевского татарского драмтеатра «Жил артыннан» («Бегущий за ветром») стал победителем театральной премиии «Тантана» в номинации «Лучший спектакль большой формы». Диплом победителям вручил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

В этой же номинации были представлены «Иваново детство» Казанского ТЮЗа, Misterioso con anima театра кукол «Экият», «Он еще не был женатым» Альметьевского театра и спектакль «Ядэч! Исемдэ!» Тинчуринского театра.

Церемония вручения проходит в зале Набережночелнинского татарского государственного драматического театра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что артист Альметьеского татарского драмтеатра Динар Хуснутдинов удостоен премии «Тантана» в номинации «Лучшая эпизодическая роль».