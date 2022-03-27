Артист Альметьевского театра Динар Хуснутдинов стал лауреатом премии «Тантана»

Артист Альметьеского татарского драматического театра Динар Хуснутдинов удостоен премии «Тантана» в номинации «Лучшая эпизодическая роль». Республиканскую премию артист получил за свои роли Хазрата и Батюшки в спектакле Айдара Зяббарова «Он еще не был женатым» по одноименной повести Гаяза Исхаки.

«Очень символично, что эту премию я получаю в своем городе — Набережных Челнах. Я играл в спектакле лучшего татарского режиссера», — сказал Динар Хуснутдинов со сцены, добавив, что будет работать в Альметьевском театре, пока им руководит Фарида Исмагилова.

В номинации «Лучшая эпизодическая роль» на премию «Тантана» также выдвигались Халида Сунгатуллина из Кариевского театра, Гульнура Галиева из Нижнекамского театра и Алина Сидеева из Атнинского театра.

Постановка Альметьевского театра «Он еще не был женатым» также претендует на победу в номинации «Лучший спектакль».

Церемония вручения республиканской театральной премии «Тантана» проходит в зале Набережночелнинского татарского государственного драмтеатра. «Татар-информ» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.