Бавлинские волонтеры отвезли очередную гуманитарную помощь в зону СВО

С начала военной операции бавлинцы поддерживают бойцов, направляя гуманитарную помощь и внося свой вклад в общую Победу. Таким образом, с помощью руководства района, Союза ветеранов локальных воин, а также волонтеров десятки партий груза доставлены военным. На днях очередной гуманитарный груз для военнослужащих отвезли из Бавлинского района.

В этом году это уже десятая поездка в зону СВО. На этот раз волонтеры доставят помощь десантникам и штурмовикам.

«Спасибо всем, кто причастен к сбору гуманитарки и поездке, в частности это бавлинские и волонтеры Северного района Оренбургской области, — говорит один из участников локальных воин, организатор сбора гумпомощи Ринат Нуриев. — Огромное всем спасибо. Мы смогли с помощью наших жителей собрать медикаменты, личные посылки, пиломатериалы, запчасти для машин, печки-буржуйки, которые ребята очень просили, свежие выпечки, домашнюю лапшу, теплую одежду, нижнее теплое белье, маскировочные сети. Нас ждут ребята на Курском направлении в трех точках».

«На этот раз мы успели приготовить 11 маскировочных сетей, семь антидроновых плащей и нижнее белье, — рассказала организатор сбора гуманитарной помощи и волонтер Елена Гадельшина.

«Ребята взяли то, что необходимо для бойцов и что именно они просили. Мы все знаем, что впереди холода, ребятам нужны теплые вещи. У кого есть возможность, желание, они могут присоединится. Нам всегда нужны умелые, рабочие руки для плетения маскировочных сетей, швеи, потому, что мы сами же шьем и антидроновые плащи, нижнее белье, носилки, пятиточечники и всё остальное. Для приобретения и закупки материала нам всегда нужны деньги. Мы рады всем», — призвала активистка.

Бавлинка Светлана Федотова говорит, что старается помочь как может. Она приготовила угощения для солдат.

«Не могу остаться в стороне, когда солдаты воюют. Нашим защитникам важны поддержка земляков, душевное тепло, забота и, конечно же, внимание. На этот раз тоже приготовила свежую выпечку ребятам. В основном это сосиска в тесте, пирожки, пончики — всего около 300 штук. Все выпечки доходят до бойцов, есть теплые отзывы, — говорит бавлинка. — Я знаю, что такое война и быть военным. У нас в семье три афганца. Желаю ребятам быстрого возвращения домой живыми и невредимыми».

По словам организаторов, на этот раз они не успели собрать УАЗик, который отремонтировали для бойцов. На нем можно вывозить раненых с поля боя, вовремя оказывать первую медицинскую помощь. Каждый, кто принимает участие, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта, и надеется, что переданный груз поможет облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в Победу.

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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной

Фото: Союз ветеранов локальных воин