Бавлинские и башкирские волонтеры приготовили «вкусные» посылки для бойцов-сирот

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Через Бавлы гуманитарную помощь военнослужащим отправляют и жители Башкортостана. На этот раз были сформированы посылки для бойцов-сирот. В их подготовке приняли участие две пенсионерки из деревень Кузеево и Ахуново Буздякского района Республики Башкортостан.

Посылки, приготовленные в Башкортостане, передали бавлинским волонтерам. В их числе Миннегуль Гараева и Роза Хусаенова — они решили переслать посылки через детей, которые живут в Бавлах.

​​​«Как все матери на земле переживают за своих детей, так и я переживаю за наших солдат. Ведь каждый из них — чей-то родной ребенок, — говорит Миннегуль Гараева. — Все новости о ходе специальной военной операции пропускаю через своё сердце и переживаю. Поэтому мы решили хоть как-то передать своё душевное и ручное тепло и приготовить ребятам чак-чак».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы всегда активно участвуем в сборе гуманитарной помощи. Желаю всем ребятам благополучно вернуться в родные края, домой, к самым дорогим людям, — говорит Роза Хусаенова. — Только недавно мы узнали, что в некоторых частях есть солдаты, у которых никого нет, сироты. С тех пор я сильнее начала переживать, мы подумали, как им помочь. После этого мы поговорили с Миннегуль, почему бы не приготовить им вкусный чак-чак? Уже на следующий день приступили к работе. Начали готовить из двадцати яиц, получилось приличное количество. Вместо сахарного сиропа использовали мед, затем готовое лакомство упаковали в специальные емкости. На этот раз наш чак-чак получился еще вкуснее».

По словам Хусаеновой и Гараевой, нельзя оставаться в стороне от такого благородного дела. Готовя вкусные угощения, они желали бойцам возвращения домой живыми и здоровыми. Женщины также отправили варенья из ягод, соленые и маринованные овощные консервы, чаи с добавлением целебных трав.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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