Батальон «Тимер» опубликовал кадры ударов по ВСУ на Запорожском фронте

На видео попала работа бойцов батальона «Тимер» с высоты птичьего полета. Видеозапись опубликована в Telegram-канале татарстанского батальона.

«Огонь по противнику. Работа Тимеровцев на Запорожском фронте с высоты птичьего полета», – указано в сообщении.

На кадрах видно, как бойцы батальона наносят огонь по противнику.

Ранее мы рассказывали, как боец «Тимера» на мотоцикле спас раненых товарищей на Запорожском направлении. На кадрах видно, как эвакуировали двух боевых товарищей с позиции, где до солдат ВСУ оставалось около 650 метров.

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