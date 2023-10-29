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Видео: Боец «Тимера» на мотоцикле спас раненых товарищей на Запорожском направлении
Легендарный «Урал» именного батальона «Тимер» и его хозяин с позывным Фаза при поддержке операторов БПЛА в очередной раз спасли раненых товарищей с линии соприкосновения. Видеозапись с места происшествия появилась в Telegram-канале батальона.
На кадрах видно, как эвакуировали двух боевых товарищей с позиции, где до солдат ВСУ оставалось около 650 метров.
Отмечается, что инцидент произошел пару дней назад на Запорожском направлении.
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