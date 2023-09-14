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Бастрыкину доложат о ситуации в Пестречинском районе РТ, где травмировали школьника
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела в Пестречинском районе РТ, где травмировали 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Напомним, сегодня в одну из школ в Пестречинском районе ученик принес пусковое устройство к сигналу охотника, во время осмотра которого произошло его случайное срабатывание. В результате 8-летний мальчик получил травму и еще один ребенок был оглушен звуковой волной.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В результате глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.
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